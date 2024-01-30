В Орловском округе прошла приемка квартир для детей-сирот
В скором времени новоселы получат ключи от новенького жилья.
Фото: архив "Вести-Орел"
В деревне Образцово Орловского округа состоялась приемка квартир, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комиссия проверила шесть готовых жилых помещений.
Как сообщилив администрации Орловского муниципального округа, квартиры для детей-сирот приобрели за счет средств федерального и областного бюджетов по программе "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области". Жилье закупили у ООО "Специализированный застройщик Технострой 1" и у застройщика АО "Агропродукт". Передача ключей новоселам запланирована на первый квартал текущего года.