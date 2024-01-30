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9:45, 30 января 2024 года В Орловском округе прошла приемка квартир для детей-сирот В скором времени новоселы получат ключи от новенького жилья.



Фото: архив "Вести-Орел"

В деревне Образцово Орловского округа состоялась приемка квартир, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комиссия проверила шесть готовых жилых помещений.



Как сообщили в администрации Орловского муниципального округа, квартиры для детей-сирот приобрели за счет средств федерального и областного бюджетов по программе "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области". Жилье закупили у ООО "Специализированный застройщик Технострой 1" и у застройщика АО "Агропродукт". Передача ключей новоселам запланирована на первый квартал текущего года.





Сергей Мерцалов



