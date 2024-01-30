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21:00, 29 января 2024 года В Орле можно с нуля освоить новую профессию Обучение длится около 4,5 месяцев.







В Учебном центре службы занятости орловцы могут освоить новую профессию. В 2023 году на портных, парикмахеров, специалистов по кадрам и бухгалтеров переобучились порядка 600 граждан. Есть среди них и члены семей участников СВО.



Например, те, кто учатся на портного, вначале осваивают теорию у доски, после - практика на производстве. На экзамен они должны представить наряд, сшитый своими руками.



- Начинаем мы с маленького, то есть с ремонтов, которые приносят в основном заказчики или сами ученики, а потом идет построение чертежа и пошив изделий, - рассказала Людмила Костюхина, преподаватель АУ ДПО ОО "Учебный центр службы занятости".



Обучение уже началось, однако орловцы еще могут успеть сесть за парты. Подробности узнать можно в Учебном центре службы занятости.





Юлия Опанасюк



