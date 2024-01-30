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18:30, 29 января 2024 года В орловском онкодиспансере начали внедрять новую методику диагностики Она позволит сделать хирургическое лечение более простым.







В Орловском областном онкологическом диспансере начали внедрять новую методику диагностики. Это стало возможно с приобретением небольшого, но очень нужного современного аппарата стоимостью три миллиона рублей.



От стадии онкозаболевания зависит и программа лечения. Появились ли у опухоли метастазы или еще нет, поможет подсказать биопсия сторожевого лимфоузла. Однако сначала этот лимфоузел нужно точно определить. Процесс состоит из нескольких этапов. Подробнее об этом - в сюжете Елены Литинской.





Елена Литинская



