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20:00, 29 января 2024 года Двое орловцев отправились в колонию за попытку сбыта наркотиков Один из них – несовершеннолетний.



Фото: следственный комитет

Жителей города Орла осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Суд признал достаточными доказательства, собранные следственным комитетом.



Следствие и суд установили, что осужденные, один из которых не является совершеннолетним, в январе 2023 года получили наркотики, которые должны были расфасовать и положить в закладки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



– При попытке сбыта 10 января 2023 года несовершеннолетний обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками в рамках проводимых оперативных мероприятий в Заводском районе города Орла, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Несовершеннолетний орловец получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а его взрослый подельник – 12,5 лет в колонии строгого режима.





Сергей Силаев



