Двое орловцев отправились в колонию за попытку сбыта наркотиков
Один из них – несовершеннолетний.
Фото: следственный комитет
Жителей города Орла осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Суд признал достаточными доказательства, собранные следственным комитетом.
Следствие и суд установили, что осужденные, один из которых не является совершеннолетним, в январе 2023 года получили наркотики, которые должны были расфасовать и положить в закладки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
– При попытке сбыта 10 января 2023 года несовершеннолетний обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками в рамках проводимых оперативных мероприятий в Заводском районе города Орла, - сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.
Несовершеннолетний орловец получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а его взрослый подельник – 12,5 лет в колонии строгого режима.