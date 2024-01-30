вторник 30.01.2024 17:14:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

8:00, 30 января 2024 года

Полицейские задержали на Орловщине подозреваемого в тройном убийстве спустя 25 лет

Он скрывался в Хотынце.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из Орловской и Ростовской области задержали подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло в 1999 году. Трагедия случилась в городе Волгодонске Ростовской области.

Тогда четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения убили женщину и двух несовершеннолетних детей у нее дома. Тела сложили в ванну, украли 240 рублей и скрылись.

Трое фигурантов были задержаны по горячим следам. Они были приговорены к тюремному заключению на срок от 10,5 до 13 лет. Четвертый подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск, - рассказали в МВД России.

Позже стало известно, что четвертый подозреваемый может скрываться в другом регионе и жить под чужим именем. Эксперты провели сравнительное исследование и выяснили, что предполагаемый убийца живет в поселке Хотынец Орловской области.

Как рассказал сам задержанный, он жил на островке в Цимлянском водохранилище. После убийства он оборудовал землянку, ловил раков и рыбу для продажи. Спустя год он купил паспорт на чужие имя и в 2012 году женился на орловчанке.

Полицейские доставили задержанного в Ростовскую область и передали сотрудникам следственного отдела по городу Волгодонску СО СУ СК России по Ростовской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.