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8:00, 30 января 2024 года Полицейские задержали на Орловщине подозреваемого в тройном убийстве спустя 25 лет Он скрывался в Хотынце.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из Орловской и Ростовской области задержали подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло в 1999 году. Трагедия случилась в городе Волгодонске Ростовской области.



Тогда четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения убили женщину и двух несовершеннолетних детей у нее дома. Тела сложили в ванну, украли 240 рублей и скрылись.



– Трое фигурантов были задержаны по горячим следам. Они были приговорены к тюремному заключению на срок от 10,5 до 13 лет. Четвертый подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск, - рассказали в МВД России.



Позже стало известно, что четвертый подозреваемый может скрываться в другом регионе и жить под чужим именем. Эксперты провели сравнительное исследование и выяснили, что предполагаемый убийца живет в поселке Хотынец Орловской области.



Как рассказал сам задержанный, он жил на островке в Цимлянском водохранилище. После убийства он оборудовал землянку, ловил раков и рыбу для продажи. Спустя год он купил паспорт на чужие имя и в 2012 году женился на орловчанке.



– Полицейские доставили задержанного в Ростовскую область и передали сотрудникам следственного отдела по городу Волгодонску СО СУ СК России по Ростовской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Сергей Силаев



