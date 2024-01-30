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19:00, 29 января 2024 года В Орле открылась выставка художницы Ольги Сорокиной Экспозиция представлена в туристско-информационном центре.







В Орле заработала выставка "Ее живопись". В туристско-информационном центре представлены работы, созданные художницей, членом союза художников России, Ольгой Сорокиной за последние пять лет.



Мастер давно не выставляла свои работы. На этой выставке разнообразие жанров: портрет, натюрморт, индустриальная тема, городской пейзаж. Поздравить одну из ведущих художниц Орловщины пришли ее педагоги, друзья, поклонники.



– Честно говоря, я никогда раньше не писала в отрыве от урбанистики, какой-то архитектурной привязки или человека. Вот природа в чистом виде. Мне нравится, - поделилась член союза художников России Ольга Сорокина.



Посетить выставку можно до 18 февраля.



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Эва Стасюлевич



