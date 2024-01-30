В Орле открылась выставка художницы Ольги Сорокиной
Экспозиция представлена в туристско-информационном центре.
В Орле заработала выставка "Ее живопись". В туристско-информационном центре представлены работы, созданные художницей, членом союза художников России, Ольгой Сорокиной за последние пять лет.
Мастер давно не выставляла свои работы. На этой выставке разнообразие жанров: портрет, натюрморт, индустриальная тема, городской пейзаж. Поздравить одну из ведущих художниц Орловщины пришли ее педагоги, друзья, поклонники.
– Честно говоря, я никогда раньше не писала в отрыве от урбанистики, какой-то архитектурной привязки или человека. Вот природа в чистом виде. Мне нравится, - поделилась член союза художников России Ольга Сорокина.