вторник 30.01.2024 00:21:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 29 января 2024 года

В Орле открылась выставка художницы Ольги Сорокиной

Экспозиция представлена в туристско-информационном центре.



В Орле заработала выставка "Ее живопись". В туристско-информационном центре представлены работы, созданные художницей, членом союза художников России, Ольгой Сорокиной за последние пять лет.

Мастер давно не выставляла свои работы. На этой выставке разнообразие жанров: портрет, натюрморт, индустриальная тема, городской пейзаж. Поздравить одну из ведущих художниц Орловщины пришли ее педагоги, друзья, поклонники.

Честно говоря, я никогда раньше не писала в отрыве от урбанистики, какой-то архитектурной привязки или человека. Вот природа в чистом виде. Мне нравится, - поделилась член союза художников России Ольга Сорокина.

Посетить выставку можно до 18 февраля.

(6+)

 




Эва Стасюлевич
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.