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19:30, 29 января 2024 года В орловских семьях рождаются двойняшки и тройняшки Теперь многодетным предусмотрены дополнительные льготы.







В Орловской области за последние годы на свет появились 58 двойняшек. Иногда рождаются и тройняшки.



Так, жительница Орла Ольга Ершова впервые стала мамой еще девять лет назад. Ольга с мужем мечтали о большой семье и полтора года назад в семье стало сразу пятеро детей. Этой, как и другим многодетным семьям региона, положены дополнительные льготы.



– Многодетная семья, которая имеет право на получение земельного участка, может выбрать для себя новую выплату и получить ее взамен земли, - сообщила руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина.



Помимо того, для многодетных мам предусмотрен продленный отпуск по беременности или субсидии на детский сад.





Александра Бахтина



