В Орловской области стали собирать больше налогов

Налоговые поступления выросли на 7 миллиардов рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2023 году на Орловщине собрали более 52,7 миллиардов рублей налогов. Это на 7 миллиардов больше, чем годом ранее, сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
При этом поступления в федеральный бюджет составили более 14 миллиардов рублей (+27,8% к уровню 2022 года). Областная казна получила около 38,7 миллиардов рублей (+11,5%). Кроме того, налоговой службой собрано более 26,8 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование.