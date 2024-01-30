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17:30, 29 января 2024 года В Орловской области стали собирать больше налогов Налоговые поступления выросли на 7 миллиардов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году на Орловщине собрали более 52,7 миллиардов рублей налогов. Это на 7 миллиардов больше, чем годом ранее, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



При этом поступления в федеральный бюджет составили более 14 миллиардов рублей (+27,8% к уровню 2022 года). Областная казна получила около 38,7 миллиардов рублей (+11,5%). Кроме того, налоговой службой собрано более 26,8 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование.





Сергей Мерцалов



