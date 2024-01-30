Главная » Новости



18:00, 29 января 2024 года Педагог-психолог рассказала орловцам, как заметить отклонения в поведении подростка Проблемы поведенческого характера есть у каждого третьего ребенка в стране.







Не слушаются родителей и начинают хамить. У каждого третьего подростка в стране есть проблемы поведенческого характера или же связанные с зависимостью. Такие данные приводит центр трудных подростков.



Как правило, близкие замечают отклонения в поведении детей достаточно поздно. Когда начинают формироваться отклонения и что нужно знать родителям корреспонденту "Вести-Орел" Екатерине Габовой рассказала педагог-психолог Наталья Зенкина.





Екатерина Габова



