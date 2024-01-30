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17:00, 29 января 2024 года Орловский аэроклуб отмечает 85-летнюю годовщину За это время выпустилось немало чемпионов и рекордсменов.







Орловский аэроклуб в 2024 году отмечает 85-й день рождения. За свою многолетнюю историю воспитал множество чемпионов. После Великой Отечественной войны аэроклуб имел статус центрального.



Благодаря природным условиям области стал единственным в стране местом проведения соревнований международного класса.



– Хорошие итоги были в 2021 году, потому что аэроклуб активно летал. Мы налетали 1700 часов, практически около тысячи прыжков с парашютом совершили, - рассказал руководитель Орловского аэроклуба ДОСААФ России Роман Мещерский.



В 2023 году аэроклуб обучил 50 детей основам управления беспилотных летательных аппаратов. Здесь также проводятся соревнования по полетам на квадрокоптерах.





Владимир Маряшин



