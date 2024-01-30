Девять районов Орловской области получат средства на благоустройство воинских захоронений

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16:30, 29 января 2024 года
Девять районов Орловской области получат средства на благоустройство воинских захороненийВсего выделят более 24 миллионов рублей.
Фото: портал Орловской области
В 2024 году на ремонт, благоустройство воинских захоронений и установку мемориальных знаков в Орловской области выделят более 24 миллионов рублей. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации региона.
- В 2025 году исполнится 80 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 470 лет - Судбищенской битве. К этим юбилейным датам предусмотрены мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества. На Орловщине традиционно особое внимание уделяется реконструкции и благоустройству братских могил и памятных знаков воинам-освободителям, - сказал губернатор Андрей Клычков.
Средства получат города Ливны, Мценск, а также Верховский, Дмитровский, Корсаковский, Кромской, Ливенский, Новосильский и Троснянский районы на общую сумму более 24,4 миллиона рублей. Из них свыше 22 миллионов рублей - федеральные деньги, сообщает портал Орловской области.
Сергей Мерцалов