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15:30, 29 января 2024 года В Орловской области снизилась смертность В период с января по ноябрь 2023 года в регионе скончались 9999 человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине сократилась смертность. Если за 11 месяцев 2022 года умерло 11 228 жителей региона, то в минувшем году с января по ноябрь скончались 9999 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Орелстата.



Также в области снизилась младенческая смертность. Так, в январе-ноябре 2022 года умерли 33 малыша в возрасте до одного года, в 2023 году скончались 20 детей.



Отметим, что на Орловщине продолжает падать рождаемость. За 11 месяцев 2023 года родилось 4268 детей. В 2022 году за тот же период на свет появился 4581 ребенок.





Сергей Мерцалов



