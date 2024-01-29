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15:00, 29 января 2024 года

Орловским бойцам СВО нужен бронеавтомобиль

Транспорт необходим для подвоза солдат, продовольствия и эвакуации раненых.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы продолжают помогать фронту. На днях десантники, которые сражаются на бахмутском направлении, попросили приобрести для них бронированный гражданский автомобиль. В отличие от военной техники у такой машины больше шансов остаться незамеченной для противника и при этом обеспечить безопасность личного состава. Об этом в своем тг-канале сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

- Это и оперативное решение по подвозу солдат, продовольствия, эвакуации раненых, - отметил он.

Кроме того, требуется два квадрокоптера Mavic 3, тепловизионные монокуляры и прицелы, две системы видеонаблюдения, миноискатель или металлоискатель. В списке также диски на болгарку, зарядное устройство для аккумулятора, дизельный генератор, наборы больших ключей, сварочный аппарат и удлинитель для сварки, электроды, гайки и болты, шайбы, насос для закачки воды, окопные свечи. Необходимы фары, тормозная жидкость на УАЗ и колеса на "Ниву".

- Важно помочь ребятам с одеждой и экипировкой - закупить баллистическую защиту: напашники и пятиточечники, штурмовые рюкзаки, носки, термобелье, маскировочные сети, дополнительные комплекты формы, рабочие перчатки, костюмы ВВЗ, - подчеркнул Сергей Лежнев.


Сергей Мерцалов
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