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14:30, 29 января 2024 года В Орловской области на уход за пожилыми людьми направят 55 миллионов рублей Новой формой социального обслуживания охвачено около 200 человек.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Более 55 миллионов рублей предусмотрено на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Орловской области в 2024 году. Вопрос обсудили 29 января на аппаратном совещании в областной администрации.



– С прошлого года в регионе мы приступили к реализации современной модели долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Это принципиально новая форма социального обслуживания, которой на сегодня охвачено 200 орловчан, нуждающихся в таком уходе, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Как сообщила руководитель департамента соцзащиты региона Ирина Гаврилина, на обслуживание могут быть приняты орловцы, признанные нуждающимися в социальном обслуживания, в том числе лица с психическими расстройствами. Приоритетным правом на включение обладают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции.





Сергей Силаев



