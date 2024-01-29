Главная » Новости



14:00, 29 января 2024 года В Орловской области продолжают устранять цифровое неравенство За три года почти 90 населенных пунктов получили услуги связи.







В Орловской области за последние три года 87 малочисленных населенных пунктов Орловской области смогли получить услуги связи. Для некоторых деревень скоростной интернет пока недоступен, однако сеть пробирается в отдаленные уголки региона.



Так, осенью 2023 года в деревне Истомино Орловского округа появилась вышка мобильной связи. Преимущества местные жители уже успели оценить. Населенный пункт от областного центра разделяют всего 12 километров.



– Теперь нам более удобно. Например, домашним интернетом – вай-фаем мы можем и не пользоваться, - рассказала орловчанка Марина Цуканова.



Вышку жители Истомино получили благодаря проекту по устранению цифрового неравенства. Он предусматривает предоставление доступа к интернету в малочисленных населенных пунктах. Заявку можно подать как через Госуслуги, так с помощью почты в Минцифры.





Екатерина Габова



