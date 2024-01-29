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12:30, 29 января 2024 года Орловцы могут подавать заявления на налоговые вычеты В России стартовала традиционная декларационная кампания.



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В России началась декларационная компания. Сейчас жители Орловской области могут не только отчитаться о доходах прошлого года, но и подать заявления на налоговые вычеты и получить часть потраченных средств из бюджета.



Работодателям нужно сдать расчет 6-НДФЛ за 2023 год не позднее 26 февраля. Это необходимо сделать, чтобы граждане получили вычеты в кратчайшие сроки. По закону, время проверки составляет три месяца и еще один месяц на перевод денежных средств, однако этот срок может быть сокращен в четыре раза.





Сергей Силаев



