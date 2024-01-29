В Орле вокруг дома на улице Горького установили зоны охраны
В нем бывал писатель Лев Толстой.
Фото: карты Google
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписалпостановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия – дома на улице Горького, 45 а в Орле. В нем бывал Лев Николаевич Толстой 25-27 сентября 1898 года. Документ опубликован на сайте областного правительства.
В границах зоны охраны работают особые требования. Так, запрещается установка на крышах зданий рекламных конструкций, проведение строительных, земляных работ в границах территории объекта культурного наследия.