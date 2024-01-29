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11:30, 29 января 2024 года В Орле вокруг дома на улице Горького установили зоны охраны В нем бывал писатель Лев Толстой.



Фото: карты Google

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия – дома на улице Горького, 45 а в Орле. В нем бывал Лев Николаевич Толстой 25-27 сентября 1898 года. Документ опубликован на сайте областного правительства.



В границах зоны охраны работают особые требования. Так, запрещается установка на крышах зданий рекламных конструкций, проведение строительных, земляных работ в границах территории объекта культурного наследия.





Сергей Силаев



