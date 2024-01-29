В Орле участникам СВО и членам их семей окажут бесплатную юридическую помощь
Прием проведут судебные приставы.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле судебные приставы окажут юридическую помощь участникам СВО и членам их семей. Прием пройдет 31 января.
Юридическая помощь по линии УФССП будет предоставлена бесплатно.
- Прием граждан будет осуществляться с 15.00 до 17.00 в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, д.3, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
Прием участников специальной военной операции и членов их семей на базе фонда судебными приставами осуществляется ежемесячно.