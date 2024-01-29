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13:30, 29 января 2024 года В Орле участникам СВО и членам их семей окажут бесплатную юридическую помощь Прием проведут судебные приставы.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле судебные приставы окажут юридическую помощь участникам СВО и членам их семей. Прием пройдет 31 января.



Юридическая помощь по линии УФССП будет предоставлена бесплатно.



- Прием граждан будет осуществляться с 15.00 до 17.00 в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, д.3, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.



Прием участников специальной военной операции и членов их семей на базе фонда судебными приставами осуществляется ежемесячно.





Ольга СУПОНЕВА



