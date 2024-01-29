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10:45, 29 января 2024 года В орловском павильоне на выставке "Россия" прошел день профилактики детского травматизма На ВДНХ работал ресурсный центр.



Фото: пресс-служба правительства региона

В воскресенье 28 января в павильоне Орловской области на ВДНХ работала "Лаборатория безопасности". Орловцы рассказывали о формах и методах работы по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма.



Гости выставки поучаствовали в интеллектуальном квизе, в ходе которого дети и родители проверили знания правил дорожного движения, а также разгадывали ребусы, головоломки и кроссворды. Желающие сели за тренажер с рулем и педалями, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



