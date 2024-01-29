Главная » Новости



13:00, 29 января 2024 года Суд вынес приговор орловчанке за мошенничество с чернобыльскими выплатами Женщина несколько лет незаконно получала пособия на себя и детей.



Фото: архив

В Орловской области суд вынес приговор женщине, незаконно получавшей чернобыльские выплаты на себя и детей. Ее признали виновной в мошенничестве.



Суть дела заключалась в том, что орловчанка была прописана в чернобыльской зоне, и имела поэтому льготы, однако по факту не проживала по месту прописки. Выплат она успела получить на 420 тысяч рублей. Но обман открылся.



- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал женщину виновной, судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



