Суд вынес приговор орловчанке за мошенничество с чернобыльскими выплатами
Женщина несколько лет незаконно получала пособия на себя и детей.
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В Орловской области суд вынес приговор женщине, незаконно получавшей чернобыльские выплаты на себя и детей. Ее признали виновной в мошенничестве.
Суть дела заключалась в том, что орловчанка была прописана в чернобыльской зоне, и имела поэтому льготы, однако по факту не проживала по месту прописки. Выплат она успела получить на 420 тысяч рублей. Но обман открылся.
- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал женщину виновной, судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.