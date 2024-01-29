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12:00, 29 января 2024 года В орловском райцентре Верховье спасены люди из пожара Огонь разгорелся в многоэтажке на Привокзальной.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В поселке Верховье Орловской области случился пожар в многоквартирном доме. Пожарные спасли людей.



ЧП произошло на Привокзальной улице 27 января. Огонь разгорелся глубокой ночью, в третьем часу.



- На момент прибытия пожарных происходило загорание лестничного марша, наблюдалось сильное задымление. Пожарными было сформировано звено газодымозащитников для спасения людей и ликвидации огня. Спасены два человека и два человека эвакуировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Никто не пострадал. А вот по какой причине случилось возгорание на лестнице, предстоит установить специалистам.





Ольга СУПОНЕВА



