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11:00, 29 января 2024 года Под Орлом женщина на иномарке врезалась в фуру Чудом удалось избежать трагических последствий.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Под Орлом в воскресенье, 28 января, легковая иномарка столкнулась с большегрузом. Авария случилась на трассе "Орел-Брянск-Смоленск".



Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Орловской области, около часа дня 31-летняя водитель "Митсубиши" не справилась с управлением и допустила столкновение с встречной фурой "Даф".



- В результате ДТП водитель автомобиля "Мицубиши" получила телесные повреждения, отпущена, - пояснили в Госавтосинспекции.



За прошедшие выходные полицейские зафиксировали 14 ДТП с пострадавшими на орловских дорогах.





Ольга СУПОНЕВА



