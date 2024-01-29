Под Орлом женщина на иномарке врезалась в фуру

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11:00, 29 января 2024 года
Под Орлом женщина на иномарке врезалась в фуруЧудом удалось избежать трагических последствий.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Под Орлом в воскресенье, 28 января, легковая иномарка столкнулась с большегрузом. Авария случилась на трассе "Орел-Брянск-Смоленск".
Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Орловской области, около часа дня 31-летняя водитель "Митсубиши" не справилась с управлением и допустила столкновение с встречной фурой "Даф".
- В результате ДТП водитель автомобиля "Мицубиши" получила телесные повреждения, отпущена, - пояснили в Госавтосинспекции.
За прошедшие выходные полицейские зафиксировали 14 ДТП с пострадавшими на орловских дорогах.
Ольга СУПОНЕВА
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