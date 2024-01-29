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10:00, 29 января 2024 года В онкодиспансере Орла заработал новый аппарат брахитерапии Оборудование предназначено для лечение рака матки.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Новый аппарат брахитерапии в Орловском онкодиспансере запустили в работу. Дорогостоящее оборудование предназначено для лечения пациенток с раком матки.



Приобрести аппарат удалось благодаря нацпроекту "Здравоохранение", стоимость его превышает 60 миллионов рублей. Оборудование поставили на смену старому, отслужившему свой срок.



- Теперь пациентки, которым показана контактная лучевая терапия могут пройти курс лечения в Орловском онкодиспансере. Среди преимуществ брахитерапии - короткий срок реабилитации и пребывания в стационаре, а также меньшее количество осложнений, - отмечают в департаменте здравоохранения Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



