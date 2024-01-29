В онкодиспансере Орла заработал новый аппарат брахитерапии
Оборудование предназначено для лечение рака матки.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Новый аппарат брахитерапии в Орловском онкодиспансере запустили в работу. Дорогостоящее оборудование предназначено для лечения пациенток с раком матки.
Приобрести аппарат удалось благодаря нацпроекту "Здравоохранение", стоимость его превышает 60 миллионов рублей. Оборудование поставили на смену старому, отслужившему свой срок.
- Теперь пациентки, которым показана контактная лучевая терапия могут пройти курс лечения в Орловском онкодиспансере. Среди преимуществ брахитерапии - короткий срок реабилитации и пребывания в стационаре, а также меньшее количество осложнений, - отмечают в департаменте здравоохранения Орловской области.