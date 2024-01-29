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9:45, 29 января 2024 года В пригороде Орла сгорела дача Пожар в СНТ "Сигнал" обошелся без жертв.



Фото: архив "Вестей"

В минувшие выходные в дачном поселке "Сигнал", в пригороде Орла, спасатели тушили пожар. Огонь охватил деревянный дом.



ЧП случилось поздним вечером 27 января, в МЧС звонок с сообщением о возгорании поступил в двенадцатом часу. Пожарные прибыли на место происшествия, дачный дом полыхал.



- В результате пожара дом сгорел на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Всего за прошлые выходные орловские спасатели выезжали по вызовам 26 раз.





Ольга СУПОНЕВА



