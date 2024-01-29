Появилось фото ДТП с тремя авто на Октябрьской в Орле

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9:46, 29 января 2024 года
Появилось фото ДТП с тремя авто на Октябрьской в ОрлеСтолкнулись "Ауди", "Нива" и "Лада".
Фото: Госавтоинспекция
В Орле утром 27 января 47-летний водитель "Нивы Шевроле" ехал по улице Октябрьской и в районе дома №79 столкнулся с "Ауди Q7", который ехал во встречном направлении.
По информации отдела пропаганды Госавтоинспекции, водитель "Ауди Q7" столкнулся с "Калиной". В результате ДТП водитель "Нивы Шевроле" травмировался. Его отпустили после медицинского осмотра.
Сергей Силаев
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