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8:07, 29 января 2024 года В Орловской области скончался судья Юрий Бибиков Первый председатель Урицкого районного суда ушел из жизни 26 января.



Фото: архив "Вестей"

Умер первый председатель Урицкого районного суда Орловской области Юрий Бибиков. Его не стало 26 января.



Как сообщает пресс-служба райсуда, указом президента на пост судьи Юрий Бибиков был назначен в 1995 году, с 1999 по 2005 год занимал должность председателя Урицкого райсуда.



- Юрий Бибиков приступил к исполнению обязанностей судьи на первоначальном этапе становления судебной системы Российской Федерации и зарекомендовал себя как высококвалифицированный судья, отзывчивый и понимающий руководитель, - отмечают в пресс-службе.





Ольга СУПОНЕВА



