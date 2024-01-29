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7:51, 29 января 2024 года

В ближайшую неделю в Орловской области ожидаются температурные качели

Ночью морозы, днем - оттепель и сильный ветер.

Фото: Ольга Супонева

Погода в Орловской области в последние дни января и первые дни февраля будет капризной. В ночные часы ожидаются минусовые температуры, днем плюс и мокрые осадки.

Судя по прогнозу Росгидрометцентра, самым холодным днем ближайшей недели будет понедельник: 29 января термометры покажут -8..-5 градусов. Во вторник и среду, 30-31 января, в районе -8..-6 градусов ночью, днем -1. А с четверга по воскресенье, 1-4 февраля, в темное время суток небольшой минус около 6-2 градусов, в дневное время +1..+2 градуса. 

Ожидаются сильные ветра западного и юго-западного направления скоростью 8-10 м/c. Всю неделю будет пасмурно. Атмосферное давление первую половину недели выше нормы, со среды начнет опускаться и к выходным станет ниже нормы.


Ольга СУПОНЕВА
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