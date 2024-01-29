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9:00, 29 января 2024 года В Орловской области увеличили финансирование нацпроекта "Образование" В 2024 году в планах завершить строительство двух школ и капитальный ремонт.





В Орловской области продолжается работа по строительству и ремонту школ, укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. Отличной поддержкой здесь стал национальный проект "Образование". В 2023 году на реализацию мероприятий нацпроекта, которые осуществляет соответствующий Департамент, были израсходованы значительные средства - почти 221,5 миллионов рублей.



Как сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков " В результате в 44 сельских школах созданы и успешно работают центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста». 26 школ обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Еще в 10 школах обновлено спортивное оснащение, оно позволит ребятам укрепить свое здоровье, занимаясь физкультурой. Важным событием минувшего года стало долгожданное открытие нового здания Детского технопарка «Кванториум» в Городском парке Орла. За год ремонта строители подарили зданию новую жизнь."



В планах проекта строительство новых школ и детских садов, а также реконструкции существующих учебных заведений. Это позволит улучшить условия обучения для детей и обеспечить им комфортные и современные учебные помещения. Также важным направлением национального проекта «Образование» является поддержка педагогов. Мы продолжим повышать их квалификацию, а также внедрять систему мотивации и стимулирования педагогических кадров. Это поможет привлечь профессионалов в образование и обеспечить высокий уровень образовательных услуг для всех детей. Все эти меры направлены на повышение качества образования в России и создание условий для развития каждого ребенка. Национальный проект «Образование» является важным инструментом для достижения этих целей, и мы будем продолжать активно работать над его реализацией.





Александра Бахтина



