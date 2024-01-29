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8:00, 29 января 2024 года
У орловских выпускников появятся новые возможности получить дополнительные баллы к ЕГЭВ Министерстве образования расширили перечень индивидуальных достижений.
У орловских выпускников появятся новые возможности получить дополнительные баллы к ЕГЭ. В Министерстве образования расширили перечень индивидуальных достижений.
В него теперь входит аттестат с двумя четверками. Также бонусы дают медали, участие в волонтерской деятельности, конечно, итоговое сочинение, олимпиады и спортивные достижения. Еще с января дополнительные баллы могут получить участники СВО.
Максимально можно добавить +10 к оценке экзаменов. При этом каждый вуз самостоятельно решает, сколько зачислить баллов абитуриенту за то или иное достижение.
Александра Бахтина