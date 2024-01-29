Орловщина продолжает преображаться

Благоустройство проводят с учетом мнения жителей.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» начали в 2019-м году. Благоустройство проводят с учетом мнения жителей.

Они контролируют качество работ в рамках регионального проекта "Народная приемка". В 2023 году отремонтировали 91 дворовую территорию. Благодаря сотрудничеству с Правительством Москвы и привлечению дополнительных 300 млн рублей благоустроили 39 дворов в Орле. А также построили и реконструировали ряд общественных пространств в разных районах области. Например - Октябрьский бульвар в Ливнах и проект «Связующая нить» в Змиёвке.

Важно, что объекты для ремонта выбирают сами жители. В прошлом году Орловская область вошла в десятку активных регионов в голосовании. В нем приняли участие 82 тыс. человек. Для сравнения в 2021 году - 45 тысяч. Продолжится благоустройство Орловщины в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и в этом году. Запланировано привести в порядок 35 общественных и 60 дворовых территорий. Напомним, что орловцев приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. Зарегистрироваться в команду можно на платформе ДОБРО.РФ до 30 апреля.