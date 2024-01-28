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16:00, 28 января 2024 года Орловское зерно пользуется большим спросом за границей Основная доля зерна уходит в Латвию и Белоруссию.





Зерно , выращенное на полях Орловщины востребовано, а также еще и продукты его переработки. В 2023 году в два раза увеличили отгрузку, было экспортировано 500 тысяч тонн. Каждая пария проходит тщательный контроль и проверяется специалистами Россельхознадзора в заводских лабораториях. Помимо зерна большим спросом пользуются орловские корма и кормовые добавки. 55 тысяч тонн было отгружено. Это почти в три раза больше по сравнению с другими периодами. На экспорт уходит и мясная и молочная продукция. География поставок обширная. Если говорить о зерне, то основная доля уходит в Латвию и Белоруссию.





Александра Бахтина



