Главная » Новости



15:00, 28 января 2024 года Орловцы на выставке-форуме "Россия" расскажут о современных агротехнологиях На этих выходных удивлять новинками продолжает ОГАУ им. Н. В. Парахина.



Фото: Пресс-служба областного правительства

Студенты и преподаватели университета приглашают всех ознакомиться с навигационным комплексом параллельного вождения "Агронавигаторплюс". Кроме того, на стенде можно подучаствовать в мастер-классах по управлению агророботами и агрокоптерами.



Напоминаем, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Вся Россия знакомит посетителей со своими достижениями. Экспозиции оформили все 89 регионов. Работу сопровождают развлекательные, культурные и деловые мероприятия.





Александра Бахтина



