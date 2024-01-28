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13:00, 28 января 2024 года В Орловской области обновится коммунальная инфраструктура Реконструкция дойдет до Колпнянского, Мценского, Троснянского, Малоархангельского районов и г. Ливны.





В 2024 году в рамках федеральной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в Орловской области будут проведены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей и строительству котельной.



Как сообщает пресс-служба правительства, эти мероприятия планируются для решения проблемы опережающего развития коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и теплоснабжения в Колпнянском, Мценском, Троснянском, Малоархангельском районах и городе Ливны. Общая стоимость этих работ составит 54,7 млн рублей.





Александра Бахтина



