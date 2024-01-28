Храм Казанской иконы Божьей Матери передал посылку на фронт

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14:00, 28 января 2024 года
Храм Казанской иконы Божьей Матери передал посылку на фронтПрихожане передали бойцам теплые вещи, хлопчатобумажные перчатки, сладости.
Фото: Орловская митрополия
Накануне приход храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Стрелецкий был организован сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
Как сообщает Орловская митрополия, храм передал военным теплые одежду, хлопчатобумажные перчатки, сладости и три упаковки памперсов для военных госпиталей. Вместе с грузом также была отправлена икона Архангела Михаила, чтобы стать духовной поддержкой для военнослужащих в их служении Отечеству.
Александра Бахтина