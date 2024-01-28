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17:30, 27 января 2024 года Орловцам рассказали о блокаде Ленинграда В штабе общественной поддержки прошла акция "Блокадный хлеб".



Фото: Татьяна Тимохина

27 января исполнилось ровно 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Это одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. О подвиге жителей осажденного города рассказали орловские волонтеры и поисковики.



Активисты "Движения первых" и "Волонтеры Победы" провели акцию "Блокадный хлеб", а затем навестили на дому орловцев, переживших блокаду города на Неве. Ребята передали им поздравления и вручили памятные медали.



Напомним, что главным символом акции "Блокадный хлеб" является кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые дни блокады.







Вести-Орёл



