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14:30, 27 января 2024 года Орловская область начала поставлять жом в Китай По контракту в Поднебесную отправят три поезда.







На поля Орловщины с комбината по производству сахара жом больше не вывозят. Четыре года назад его стали отправлять в Европу, но сегодня рынок сбыта встал на другие рельсы - китайские.



- Мы впервые отправляем жом в Китай, но столкнулись с определенными сложностями в виде высокого требования к продукции. Мы оперативно перестроили нашу технологию производства, - рассказал гендиректор орловского предприятия Евгений Бологов.



Сушить жом теперь приходится дольше. В России и в Европе допускается влажность гранулы до 13%, в Поднебесной - 11%. Влага главный враг, поэтому и работать стали по принципу произвели - отгрузили.



Еще одно требование китайской стороны - упаковка биг-бэк и тотальный контроль. Сейчас каждую партию проверяют в оснащенной всем необходимым заводской лаборатории. Качество и безопасность отслеживают и специалисты Россельхознадзора.





Анна Вайсергисер



