Орловцы отправят на фронт более сотни окопных свечей
Также для бойцов собрали продукты питания и теплые вещи
Фото: Свято-Никольский храм поселка Биофабрика
Приход Свято-Никольского храма в Орловском муниципальном округе продолжает помогать нашим военным, которые сражаются на передовой. В этот раз прихожане передадут на фронт продукты питания, теплые вещи и более сотни окопных свеч, изготовленных вручную.
Гуманитарный груз недавно доставили в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла, откуда посылка отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.