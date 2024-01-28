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11:00, 28 января 2024 года Орловцы отправят на фронт более сотни окопных свечей Также для бойцов собрали продукты питания и теплые вещи



Фото: Свято-Никольский храм поселка Биофабрика

Приход Свято-Никольского храма в Орловском муниципальном округе продолжает помогать нашим военным, которые сражаются на передовой. В этот раз прихожане передадут на фронт продукты питания, теплые вещи и более сотни окопных свеч, изготовленных вручную.



Гуманитарный груз недавно доставили в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла, откуда посылка отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



