Орловских любителей хоккея ждут очередные матчи чемпионата СХЛ

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15:30, 27 января 2024 года
Орловских любителей хоккея ждут очередные матчи чемпионата СХЛХоккеисты ОрелГУ сыграют с командой "Мади-Моторс" из Москвы.
Фото: ХК ОрелГУ
В Орле продолжаются ледовые баталии. 27 и 28 января на корте Ледовой Арены в микрорайоне "Зареченский" (улица Зеленина, 4) скрестят клюшки хоккеисты ОрелГУ и столичной команды "Мади-Моторс".
Первая игра состоится сегодня, 27 января, в 18.30. Второй матч пройдет 28 января в 12.00. Вход свободный.
Отметим, что орловская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Орловцы отстают от своих сегодняшних соперников всего на одно очко.
Сергей Мерцалов
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