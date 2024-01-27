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15:30, 27 января 2024 года Орловских любителей хоккея ждут очередные матчи чемпионата СХЛ Хоккеисты ОрелГУ сыграют с командой "Мади-Моторс" из Москвы.



Фото: ХК ОрелГУ

В Орле продолжаются ледовые баталии. 27 и 28 января на корте Ледовой Арены в микрорайоне "Зареченский" (улица Зеленина, 4) скрестят клюшки хоккеисты ОрелГУ и столичной команды "Мади-Моторс".



Первая игра состоится сегодня, 27 января, в 18.30. Второй матч пройдет 28 января в 12.00. Вход свободный.



Отметим, что орловская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Орловцы отстают от своих сегодняшних соперников всего на одно очко.





Сергей Мерцалов



