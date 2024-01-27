Благодаря нацпроекту в Орле высадили 440 новых деревьев
Саженцы укоренили на Карачевском шоссе и улице Комсомольской.
Фото: архив "Вести-Орел"
В минувшем году в Орле на Карачевском шоссе и улице Комсомольской появилось 440 молодых деревьев. Их высадили благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Еще 1096 саженцев укоренили в рамках нацпроекта "Экология".
Озеленение литературной столицы продолжится этой весной. Новые липы и клены высадят на улице Комсомольской в районе магазина "Чайка", сообщили в пресс-службе орловской мэрии.