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12:30, 27 января 2024 года В Орел приехали лучники из Мексики и Китая Международные соревнования проходят в ТМК "ГРИНН".



Фото: ProSport57

В Орловской области открылись Международные соревнования по стрельбе из лука. Участие в них принимают 538 спортсменов из 10 стран мира, в том числе из Мексики и Китая.



Как сообщает региональный инфопортал, соревнования проходят в классическом и блочном луке. В личном зачете Россию представляют участники Олимпийской сборной страны. В командном состязании за сборную РФ выступят три лучших спортсмена по итогам личного зачета.



Турниры проходят в рамках проекта "Всей семьей" и продлятся до 28 января. Посмотреть на выступления лучших лучников планеты приглашают всех жителей и гостей Орла.





Сергей Мерцалов



