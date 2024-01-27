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12:30, 27 января 2024 года

В Орел приехали лучники из Мексики и Китая

Международные соревнования проходят в ТМК "ГРИНН".

Фото: ProSport57

В Орловской области открылись Международные соревнования по стрельбе из лука. Участие в них принимают 538 спортсменов из 10 стран мира, в том числе из Мексики и Китая.

Как сообщает региональный инфопортал, соревнования проходят в классическом и блочном луке. В личном зачете Россию представляют участники Олимпийской сборной страны. В командном состязании за сборную РФ выступят три лучших спортсмена по итогам личного зачета.

Турниры проходят в рамках проекта "Всей семьей" и продлятся до 28 января. Посмотреть на выступления лучших лучников планеты приглашают всех жителей и гостей Орла.


Сергей Мерцалов
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