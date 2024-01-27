суббота 27.01.2024 17:32:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:55, 27 января 2024 года

В Орле состоялся митинг в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

В сквере Танкистов возложили цветы.

Фото: Татьяна Тимохина

27 января 2024 года отмечается одна из величайших памятных дат в истории нашей страны - 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Активисты "Движения первых" и "Волонтеры Победы" возложили к памятнику Героям-танкистам цветы.

- Вся страна следила за этой небывалой героической эпопеей и помогала ленинградцам всем чем могла. Поэтому память о тех днях близка не только ленинградцам, петербуржцам, но и жителям Орловской области - ветеранам Великой Отечественной войны, семьям павших героев, - отметил в своем обращении губернатор Андрей Клычков.

Сегодня на Орловщине проживают четырнадцать человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В минувшем году орловцы простились с Абрамом Израилевичем Миркиным - прославленным ветераном Великой Отечественной войны, защитником Ленинграда, непосредственным участником прорыва блокады города в 1943 году.
 
- Память о нем, о его боевых товарищах навсегда с нами, подвиг их - бессмертен, - подчеркнул глава региона.



Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.