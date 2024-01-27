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10:55, 27 января 2024 года В Орле состоялся митинг в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда В сквере Танкистов возложили цветы.



Фото: Татьяна Тимохина

27 января 2024 года отмечается одна из величайших памятных дат в истории нашей страны - 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Активисты "Движения первых" и "Волонтеры Победы" возложили к памятнику Героям-танкистам цветы.



- Вся страна следила за этой небывалой героической эпопеей и помогала ленинградцам всем чем могла. Поэтому память о тех днях близка не только ленинградцам, петербуржцам, но и жителям Орловской области - ветеранам Великой Отечественной войны, семьям павших героев, - отметил в своем обращении губернатор Андрей Клычков.



Сегодня на Орловщине проживают четырнадцать человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В минувшем году орловцы простились с Абрамом Израилевичем Миркиным - прославленным ветераном Великой Отечественной войны, защитником Ленинграда, непосредственным участником прорыва блокады города в 1943 году.



- Память о нем, о его боевых товарищах навсегда с нами, подвиг их - бессмертен, - подчеркнул глава региона.







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