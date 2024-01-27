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9:00, 27 января 2024 года Минсельхоз высоко оценил работу орловского АПК Коллективу регионального Департамента сельского хозяйства вручили награду.



Фото: портал Орловской области

Министерство сельского хозяйства России высоко оценило работу департамента сельского хозяйства Орловской области. Наш регион занял третье место, а по итогам IV квартала вошел в число лучших органов управления агропромышленного комплекса России. При этом в течение всего года орловцы стабильно входили в группу лидеров рейтинга.



Как сообщает региональный инфопортал, благодарственное письмо Минсельхоза вручили руководителю Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгении Суровцевой. Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова поблагодарила коллектив за успешную работу по созданию организационных и кадровых основ цифровой трансформации отрасли АПК в регионе, и за внимание, уделяемое развитию отраслевых информационных систем и удобных цифровых каналов получения господдержки для фермеров и агробизнеса.





Сергей Мерцалов



