суббота 27.01.2024 17:32:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:00, 27 января 2024 года

Минсельхоз высоко оценил работу орловского АПК

Коллективу регионального Департамента сельского хозяйства вручили награду.

Фото: портал Орловской области

Министерство сельского хозяйства России высоко оценило работу департамента сельского хозяйства Орловской области. Наш регион занял третье место, а по итогам IV квартала вошел в число лучших органов управления агропромышленного комплекса России. При этом в течение всего года орловцы стабильно входили в группу лидеров рейтинга.

Как сообщает региональный инфопортал, благодарственное письмо Минсельхоза вручили руководителю Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгении Суровцевой. Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова поблагодарила коллектив за успешную работу по созданию организационных и кадровых основ цифровой трансформации отрасли АПК в регионе, и за внимание, уделяемое развитию отраслевых информационных систем и удобных цифровых каналов получения господдержки для фермеров и агробизнеса.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.