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21:00, 26 января 2024 года Дорожную сеть в Орле отремонтируют за 1,4 миллиарда рублей В порядок приведут крупные улицы, которыми ежедневно пользуются тысячи жителей.



Фото: портал Орловской области

В 2024 году на реконструкцию и строительство дорог в Орле направят около 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Вопросы состояния дорожной инфраструктуры всегда были в центре внимания, и только системная работа позволяет достичь поставленных целей. Новый год - новые вызовы и объекты, которые предстоит отремонтировать на благо всех жителей региона, - отметил Клычков.





В Орле отремонтируют крупные улицы, которыми ежедневно пользуются тысячи жителей: Городскую, Михалицина, Комсомольскую, Салтыкова-Щедрина. Также запланирован капитальный ремонт большого числа дорог в частном секторе, в том числе - к озеру Светлая жизнь.



Среди других масштабных проектов, которые будут реализованы в 2024 году: строительство нового выезда из микрорайона "Зареченский", реконструкция Колхозного моста, завершение строительства улицы Орловских партизан, разработка проектно-сметной документации по ряду центральных улиц города.



- Каждый из объектов держу на личном контроле, вместе с жителями и городской администрацией прослежу за соблюдение сроков и нормативов проводимых работ, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов



