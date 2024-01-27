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10:00, 27 января 2024 года

Проект "Феникс" изменит облик исторического центра Новосиля

Город получит 72 миллиона рублей на создание новых мест для прогулок и отдыха.

Фото: архив "Вести-Орел"

Городу Новосилю в Орловской области выделят деньги на благоустройство. Планируется преобразить пространство перед Домом культуры с живописным видом на храм.

На парадной аллее установят арт-объект и несколько уникальных малых архитектурных форм. Как отмечает тг-канал "Орловская область", все это - лишь часть проекта, реализуемого в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, в прошлом году в Новосиле открылась "Васильковая гавань", соединившая городской сквер с берегом реки Зуша. Проект победил в конкурсе Минстроя РФ и был реализован благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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