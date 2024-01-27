Проект "Феникс" изменит облик исторического центра Новосиля
Город получит 72 миллиона рублей на создание новых мест для прогулок и отдыха.
Фото: архив "Вести-Орел"
Городу Новосилю в Орловской области выделят деньги на благоустройство. Планируется преобразить пространство перед Домом культуры с живописным видом на храм.
На парадной аллее установят арт-объект и несколько уникальных малых архитектурных форм. Как отмечаеттг-канал "Орловская область", все это - лишь часть проекта, реализуемого в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Напомним, в прошлом году в Новосиле открылась "Васильковая гавань", соединившая городской сквер с берегом реки Зуша. Проект победил в конкурсе Минстроя РФ и был реализован благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.