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10:00, 27 января 2024 года Проект "Феникс" изменит облик исторического центра Новосиля Город получит 72 миллиона рублей на создание новых мест для прогулок и отдыха.



Фото: архив "Вести-Орел"

Городу Новосилю в Орловской области выделят деньги на благоустройство. Планируется преобразить пространство перед Домом культуры с живописным видом на храм.



На парадной аллее установят арт-объект и несколько уникальных малых архитектурных форм. Как отмечает тг-канал "Орловская область", все это - лишь часть проекта, реализуемого в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".



Напомним, в прошлом году в Новосиле открылась "Васильковая гавань", соединившая городской сквер с берегом реки Зуша. Проект победил в конкурсе Минстроя РФ и был реализован благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.



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Вести-Орёл



