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20:30, 26 января 2024 года В Орле открыли выставку одной из лучших кружевниц России Татьяны Масловой Экспозиция работает в Орловском литературном музее.







Народный мастер России Татьяна Маслова родилась в городе Орле. Училась в Орловском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете. Затем почти двадцать лет преподавала "Художественную обработку текстильных материалов".



С 1980 увлеклась кружевоплетением, ездила в командировки в Елец, Вологду, Мценск - так и открылся перед Татьяной Александровной удивительный мир коклюшечного кружева, а Орел обрел уникального мастера, которая первой в городе взялась за возрождение традиций коклюшечного кружева и обучение основам ремесла всех желающих. Сегодня работами Татьяны Масловой восхищаются не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Подробнее об этом - в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич



