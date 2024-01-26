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20:00, 26 января 2024 года Орловцы могут получить консультацию в школе будущих родителей Вопросы касаются репродуктивного здоровья, подготовки к беременности и родам.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Орловцев могут проконсультировать в школе будущих родителей. Бесплатные занятия здесь проходят ежемесячно. Будущие мамы и папы могут получить ответы на вопросы, касающиеся репродуктивного здоровья, подготовки к беременности и родам, послеродового периода, ухода за новорожденным и грудного вскармливания.



График ближайших занятий публикует департамент здравоохранения Орловской области.



- 27 января в 11.30 в женской консультации Северного района (426 кабинет) можно будет узнать о подготовке к родам, показаниям к кесареву сечению, партнерских родах, а также способах обезболивания в родах.



- 30 января в 14.10 в конференц-зале перинатального центра расскажут о правилах выбора и безопасного использования детской автолюльки и автокресла, а в 14.30 - о грудном вскармливании.





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