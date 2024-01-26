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17:30, 26 января 2024 года Из города в деревню: как орловцы обживаются вдали от цивилизации В небольшое село Ильинское под Орлом перебрался герой сюжета Эльзы Ахмедбековой.







Пока многие из деревень стремятся в города, есть и те, кто наоборот возвращается к сельской жизни. Вот и Алексей Лазовский, устав от мегаполиса, переехал в село Ильинское Хотынецкого района четыре года назад. Человек творческий - гармонист. Родом из Ростова. Признается, по хозяйству много приходится делать самому.



- Утром просыпаешься, чаю попьешь, оденешься и идешь заниматься хозяйством. Печку нужно растопить, себе еду приготовить, а вечером - на репертицию бежать, так день и проходит, - рассказал о своей жизни на селе Алексей.



У него в хозяйстве 15 кур и два поросенка. И обитают они в сарайчике, который хозяин построил сам.



С каждым годом людей, предпочитающих городским условиям жизнь вдали от цивилизации, становится все больше. Среди них теперь и болховская семья Вечеринских, которая переехала в село Злынь. Там успешно развивают страусиную ферму и экотуризм. Тем самым придавая известность древнему селу.





Эльза Ахмедбекова



