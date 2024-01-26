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15:45, 26 января 2024 года Орловским мамам напомнили про пособие по уходу за ребенком Выплату больше не аннулируют.







С 2024 года мамы, решившие выйти на работу, с детьми до полутора лет, будут получать положенную выплату. Отменять ее не будут.



Пособие по уходу за ребенком до полутора лет по закону могут получать как родители, так бабушки, дедушки и опекуны малыша. Размер пособия разнится. Он зависит от заработной платы. Минимальный – девять тысяч, максимальный – почти 50. При выходе из декрета на работу пособие по уходу за ребенком продолжает выплачиваться автоматически.





Елена Литинская



