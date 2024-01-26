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15:00, 26 января 2024 года

В зоне проведения СВО погиб орловец Александр Перелыгин

Он сражался на Харьковском направлении.

Фото: группа "Словом и делом"

17 января 2024 года на фронте погиб уроженец Орловской области Александр Перелыгин. О трагедии сообщили в группе "Словом и делом". За проявленную отвагу и мужество на передовой Александра представили к званию Героя России посмертно.

- Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал, уважал и любил Александра. Он был мужественным, исполнительным, отважным, безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался, - говорится в посте.

Прощание с бойцом состоится 28 января в 12:00 в Храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России по адресу: город Орел, Наугорское шоссе, 66.


Сергей Мерцалов
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