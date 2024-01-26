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22:00, 26 января 2024 года
Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Юлией Опанасюк
Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 26 января 2024 года:
- Покоритель неба! В "Вестях" история летчика-ветерана.
- Орловский аэроклуб отмечает 85-летний юбилей.
- Капкан для опухолевых клеток. Новая методика сделает хирургическое вмешательство менее болезненным.
- Мир на картинах Ольги Сорокиной яркий и впечатляющий! Эмоции и мнения гостей экспозиции "Ее живопись".
- Дневник хороших дел. Сегодня волонтерам сказали "Спасибо"!
Вести-Орёл
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